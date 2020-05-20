...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH THURSDAY MORNING...
.A SLOW MOVING CLOSED LOW PRESSURE CENTER OVER THE TENNESSEE
VALLEY WILL PRODUCE A STRONG SOUTHEASTERLY FLOW OF MOISTURE INTO
THE AREA THROUGH THURSDAY MORNING. THIS WILL RESULT IN A
PROLONGED PERIOD OF RAIN, HEAVY AT TIMES.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTH CAROLINA AND VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTH CAROLINA, ALLEGHANY NC, ASHE, SURRY,
WATAUGA, AND WILKES. IN VIRGINIA, CARROLL, FLOYD, FRANKLIN,
GRAYSON, PATRICK, AND ROANOKE.
* THROUGH THURSDAY MORNING
* EXPECT PERIODS OF RAIN, HEAVY AT TIMES. TOTAL RAINFALL AMOUNTS
OF 3 TO 7 INCHES POSSIBLE WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS.
* FLASH FLOODING WILL BE POSSIBLE IN AREAS OF HEAVY RAINFALL,
ESPECIALLY IN STEEP MOUNTAINOUS TERRAIN. CREEKS, STREAMS,
RIVERS, AND LOW-LYING NORMALLY FLOOD PRONE AREAS WILL BE
SUBJECT TO FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
REMEMBER...TURN AROUND...DON'T DROWN!
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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