Franklin County wrestling

Franklin County senior Tanner Young controls an opponent during a bout in last week’s Blue Ridge District postseason tournament at William Byrd High School in Vinton. Young placed fourth in the 145-pound weight class. Friday, the Eagles edged Class 5 rival Patrick Henry, 42-36, on Senior Night at the Roy M. Law Gymnasium to finish the season with a 7-6 dual-match record. The Eagles compete in the Class 6 Region A tournament, Friday and Saturday, Feb. 14-15.

 Photo by STEVEN MARSH

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