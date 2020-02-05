Benjamin Franklin Middle School wrestling

Members of Benjamin Franklin Middle School’s wrestling team are front row from left: Elijah Byers, assistant coach Dylan Smith, Harmon English, head coach John Stone and Haidyn Leftwich. Second row from left: Jamarion Dunnings, Noah White, Issac Nichols, Rylan Moomey, Zach Sanchez, Brady Hazelwood and Devin Dillon. Third row from left: Ryder Gardner, Jacob Montgomery, Hanif Fledger, Luke Montgomery, Imarion Menefee, Scharlie Dillon and Kylee Sirback. Back row from left: Nathan Lumsden and Maurice Simon.

 Photo courtesy of Strawbridge Studios

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