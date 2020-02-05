Benjamin Franklin Middle School boys basketball

Members of Benjamin Franklin Middle School’s eighth-grade boys basketball team are front row from left: Branson LeDuc, Daedae Shain, Bryson Taylor, Javier Holland, Kendal Mattox and Zach Swanson. Back row from left: head coach DeMario Mattox, Jaeshawn Rigney, Haven Mullins, David Casey, Alex Williams, Tucker Harvey, Jack Gillispie, manager Eli Chapman and assistant coach Matthew Perry.

 Photo courtesy of Strawbridge Studios

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