Howard William "Billy" Wray Jr. Friday, May 15, 2020 Howard William "Billy" Wray Jr., 47, of Spencer, Va., was called to heaven on Friday, May 15, 2020. He was predeceased in death by Howard Sr.; many aunts and uncles and stepson, Walid. Surviving are his son, Charles Lee Wray; sisters, Betty Lou Wilcher, Ronda McCullough; his mother, Mary Yopp Broughman; many aunts and uncles. Services will be held at a later date. Online condolences may be shared at www.florafuneralservice.com.

To plant a tree in memory of Howard Wray, Jr. as a living tribute, please visit Tribute Store.

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