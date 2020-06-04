...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 300 PM EDT
FOR SOUTHWESTERN BEDFORD AND CENTRAL FRANKLIN COUNTIES...
AT 209 PM EDT, ONE SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR FERRUM, AND
ANOTHER SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR WIRTZ. BOTH STORMS ARE
MOVING NORTHEAST AT 15 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO
ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ROCKY MOUNT...
BOONES MILL...
STEWARTSVILLE...
FERRUM...
MONETA...
BURNT CHIMNEY...
AND NORTHWEST SMITH MOUNTAIN LAKE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS, AS WELL AS
DEADLY CLOUD TO GROUND LIGHTNING. FOR YOUR SAFETY, MOVE TO AN
INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. STAY AWAY
FROM WINDOWS.
IF ON OR NEAR SMITH MOUNTAIN LAKE, GET AWAY FROM THE WATER AND MOVE
INDOORS OR INSIDE A VEHICLE. REMEMBER, LIGHTNING CAN STRIKE OUT TO
15 MILES FROM THE PARENT THUNDERSTORM. IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU
ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. MOVE TO SAFE SHELTER
NOW! DO NOT BE CAUGHT ON THE WATER IN A THUNDERSTORM.
WHEN IT IS SAFE TO DO SO, PLEASE SEND YOUR REPORTS OF HAIL OF ANY
SIZE, AS WELL AS REPORTS OF ANY WIND DAMAGE, INCLUDING DOWNED TREES
OR LARGE LIMBS, TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE BY CALLING TOLL FREE
AT 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. REPORTS AND PICTURES CAN ALSO BE
SHARED ON THE NATIONAL WEATHER SERVICE BLACKSBURG FACEBOOK PAGE AND
ON TWITTER.
&&
HAIL...1.00IN;
WIND...60MPH